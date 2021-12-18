«Ми терпітимемо до пори до часу» – Епіфаній про РПЦ в Україні

Російським священникам не місце в українській армії під час війни, вважає предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Так він коментує заяви УПЦ (МП) щодо бажання «поборотись» за службу військовими капеланами. Епіфаній не очікує особливих результатів від майбутньої зустрічі патріарха Кирила та папи Римського, бо в Росії рішення ухвалює лише Путін.

Що заважає Грузинській церкві визнати автокефалію ПЦУ? Чи може церква скасувати піст на новорічні свята і коли ж українці святкуватимуть Різдво разом з усім світом? ПЦУ сучасна церква, вона задає тренди, як з піснею про Бандеру, так і з розвінчанням міфів, яких саме? Про це у «Суботньому інтерв’ю» предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія для Радіо Свобода.