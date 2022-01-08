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Сергій Притула. Чому навчив Вакарчук?

Навіщо він йде у політику – досвід Володимира Зеленського, Святослава Вакарчука його не відлякує? Коли його партія отримає назву і чи стане ця назва «іменною»? Чи можна в Україні взагалі розкрутитися в політиці без грошей олігархів і хто фінансує його – Віктор Пінчук? Часто перебуваючи на фронті, як він оцінює бойовий дух українських вояків перед загрозою повномасштабного наступу Росії? Якби у нього була можливість зустрітися тет-а-тет із Володимиром Путіним, чим би закінчилася розмова? Президент Зеленський дійсно стає українським націоналістом і бореться з олігархами? Про це і не тільки говорили в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода з телеведучим, волонтером, політиком Сергієм Притулою.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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