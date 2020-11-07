Віцепрем'єра Олексія Резнікова, очевидно, неспроста називають генієм комунікацій і конформізму. Він вважає за необхідне шукати компроміси, і, схоже, передумови для компромісів закладались в український варіант плану дій щодо реалізації Мінських угод. В чому особливості цього плану, звідки з’явилась можлива дата виборів 31го березня, хто контролюватиме кордон і кому не варто сподіватись на амністію? Про це та про команди з центру в Москві, «збереження обличчя» Путіна віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю Радіо Свобода.