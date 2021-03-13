Арсеній Яценюк у свої 46 встиг обійняти всі ключові посади, окрім президентської. Останні майже два роки ніби поза великою політикою, але зараз активно взявся просувати справу стратегічного партнерства США-Україна. Він вважає, що мінський формат виконав свою місію, каже, що з ідеєю проводити зустрічі нормандської четвірки у двосторонньому форматі можна потрапити в пастку ФСБ Росії. Політик рекомендує ліквідувати Конституційний суд і впевнений, що президент Зеленський отримав би в цьому питанні схвалення і народу, і парламенту. З ким із американських високопосадовців підтримує стосунки експрем’єр, чи планує Яценюк іти у президенти? Що було не так із проєктом «Стіна»? А ще про вплив олігархів, клепку в голові міністра Авакова, стосунки з командою Зеленського, третє прем’єрство і «кулю в лоб» – у «Суботньому інтерв’ю» Арсенія Яценюка.