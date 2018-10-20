Скабеєва провокувала у ПАРЄ делегацію України, але зрештою плювалася від злості – Ар’єв

Росія зазнала у ПАРЄ повного фіаско – повернення її делегації до зали засідань не буде як мінімум до 2020 року. Це констатував в інтерв’ю Радіо Свобода голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв. Ця поразка є особливо дошкульною тим, що зганьбилися російські пропагандисти, вважає Ар’єв. Він розповів подробиці зустрічі українських делегатів у кулуарах ПАРЄ зі знімальною групою російського державного телеканалу «Россия-1» на чолі з Ольгою Скабеєвою. Ар’єв прокоментував твердження Скабеєвої в ефірі «России-1», що нібито українські політики бажали їй смерті. За підрахунками Ар’єва, пропутінське лобі в ПАРЄ розширюється, але наразі становить менше третини від кількості всіх делегатів Асамблеї. Також гість студії оцінив масштаб витрат на існування Ради Європи і значення у цьому зв’язку російського внеску у фінансування організації.