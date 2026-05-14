Суд арештував Андрія Єрмака: як минули три судових дні

Під час слухань прокурори САП говорили про можливі зв’язки Єрмака з іншими фігурантами справи «Мідас», зачитували ймовірні листування та згадували консультантку з астрології Вероніку Анікієвич. Захист наполягав: доказів недостатньо, а підозра ґрунтується на припущеннях.



За три дні в суді відбулося чимало нетипового: Єрмаку вручали ікону «на захист», адвокат переплутав його політичну біографію, а після одного із засідань у підозрюваного кинули яйце.



Як минув резонансний процес та що тепер чекає на ексочільника Офісу президента – у репортажі Радіо Свобода.