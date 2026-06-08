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60 діб під вартою без застави: рішення суду щодо водія смертельної ДТП у Києві (відео)

60 діб під вартою без застави: рішення суду щодо водія смертельної ДТП у Києві (відео) 60 діб під вартою без застави: рішення суду щодо водія смертельної ДТП у Києві (відео)
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60 діб під вартою без застави: рішення суду щодо водія смертельної ДТП у Києві (відео)

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60 діб без права застави – суд ухвалив запобіжний захід підозрюваному у смертельній ДТП в Києві, в результаті якої загинули чотири людини. 49-річний Павло Плешивцев у залі суду був на кріслі колісному. Адвокат розповів, що чоловіку «нестерпно через те, до чого він причетний».

«Він не дуже задоволений, що залишився живий. Ми не проти тримання під вартою. Однак, мій підзахисний вже фактично перебуває під вартою в лікарні, а в СІЗО цей процес буде ускладнений», – сказав адвокат Євген Мельниченко.

Плешивцев стверджує, що знепритомнів під час скоєння ДТП, але деталей не розповів.

5 червня у Солом’янському районі Києва близько 17:30 сталася ДТП. За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Раніше чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за перевищення швидкості, а також він був учасником кількох ДТП протягом останнього року, заявляли в ОГП.

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