«Він не дуже задоволений, що залишився живий. Ми не проти тримання під вартою. Однак, мій підзахисний вже фактично перебуває під вартою в лікарні, а в СІЗО цей процес буде ускладнений», – сказав адвокат Євген Мельниченко.



Плешивцев стверджує, що знепритомнів під час скоєння ДТП, але деталей не розповів.



5 червня у Солом’янському районі Києва близько 17:30 сталася ДТП. За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Раніше чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за перевищення швидкості, а також він був учасником кількох ДТП протягом останнього року, заявляли в ОГП.



