Відповідно до Женевської конвенції, утримання військовополонених під вартою є недопустимим. Щонайменше російський уряд мав би організувати військовий табір і тримати їх там. Про це у коментарі журналістам заявив один із адвокатів захоплених Росією українських моряків Микола Полозов. «Цю справу мають розглядати як виняткову. І це дає нам суттєві підстави вважати, що Росія порушує міжнародне право, відправивши цих людей під суд у той спосіб, в який вони це наразі роблять», – повідомив адвокат Ілля Новіков. Окрім того, під стіни Лефортовського районного суду столиці Росії Москви приїхала український омбудсмен Людмила Денісова, яка розповіла, що дозволу на те, щоб зустрітися із заарештованими моряками від слідчого, вона так і не отримала. Причини вона вбачає у створенні тиску на моряків та їхні родини. 25 листопада 2018 року російські силовики неподалік від Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях (бронекатерах «Бердянськ» і «Нікополь» та буксиру «Яни Капу»), захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів (23 службовців Військово-морських сил України і одного офіцера СБУ). Українська прокуратура Криму визнала захоплених ФСБ моряків військовополоненими, Росія ж так не вважає. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)