Суд переніс розгляд скарги Юлії Кузьменко про арешт на 24 грудня попри наполягання адвоката Владислава Добоша на розгляді сьогодні, 20 грудня. Таке рішення суд ухвалив, зокрема, через неявку прокурорів у суд. Присутні в залі зустріли рішення вигуками «Ганьба!».12 грудня цього року Нацполіція назвала трьох підозрюваних і «двох осіб, які володіють інформацією» у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Як стверджує слідство, експертиза встановила, що в ніч перед убивством на місці подій помітили сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка та волонтерку Юлію Кузьменко. Остання, на думку слідства, закладала вибухівку під автомобіль. Обидві згадані особи заявили, що не причетні до вбивства журналіста.