Суд у справі Порошенка: депутати від «ЄС» посварилися з прокурорами – відео
На засіданні Печерського суду Києва, який обирає запобіжний захід експрезидентові Петрові Порошенку, народні депутати від «Європейської солідарності» посварилися із прокурорами. Приводом стало те, що сторона обвинувачення попросила долучити до матеріалів справи відомості про вплив Порошенка на депутатів партії.
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Лариса Масенко
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