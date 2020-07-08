Прокурори заявили про завершення досудового слідства щодо Порошенка, захист кличе Венедіктову в суд – відео
Сторона обвинувачення заявила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні проти п’ятого президента України Петра Порошенка, в якому 8 липня суд розглядав обрання йому запобіжного заходу. Захист Порошенка при цьому звернув увагу на те, що ще 7 липня обвинувачення просило Печерський райсуд Києва продовжити термін досудового розслідування до 10 жовтня. Крім того, адвокати звернули увагу на розбіжність у датах документів, наданих прокурорами. Захисник Ігор Головань закликав викликати до суду генерального прокурора Ірину Венедіктову, щоб вона роз’яснила ситуацію.
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