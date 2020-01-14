Святошинський райсуд Києва відправив під варту одного з підозрюваних у справі про вбивство пресофіцерки добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої – Ігоря Редькіна. Він перебуватиме під вартою 60 діб, до 11 березня. Захист Редькіна заявив про намір подати апеляцію на рішення, зокрема, посилаючись на стан його здоров’я. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів». На сайті МВС зазначається, що ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.