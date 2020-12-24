Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в судовому засіданні про обрання запобіжного заходу заступникові голови Офісу президента Олегу Татарову. Засідання перенесли на 12:30 28 грудня. На засідання з’явилися усі сторони судового процесу. Утім, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросили відкласти розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу, оскільки, за їхніми словами, наразі не можуть підтвердити свої повноваження у цьому кримінальному провадженні. Прокурорів немає в ЄРДР після зміни підслідності справи Татарова. За словами представників САП, на сьогодні не призначена група прокурорів. Раніше стало відомо, що Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи Татарова, забравши її в НАБУ і передавши Службі безпеки. У НАБУ розкритикували такі дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. В ОГП ситуацію не коментували.