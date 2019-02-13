Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, заявив, що не мав жодних мотивів до убивства. І натомість – підозрює у цьому генерала СБУ Данила Доценка. Мангер стверджує, що напад на Гандзюк був вигідний Доценкові для дискредитації місцевих правоохоронних органів, з якими він має конфлікти, а також партії «Баитьківщина», до якої належав Мангер. В СБУ таку заяву назвали «абсурдною, безпідставною та наклепницькою». При цьому зазначили, що єдиною метою такої заяви Мангера могло бути «намагання нівелювати той великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки України, та добитися передачі справи в інший правоохоронний орган»