Ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Серед інших підозрюваних – військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Всі вони заявляють про непричетність до вбивства.