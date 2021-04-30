Ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Серед інших підозрюваних – військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Всі вони заявляють про непричетність до вбивства.
Справа Шеремета: суд відпустив Антоненка з СІЗО (відео)
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