Київський апеляційний суд 5 вересня звільнив з-під варти колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. Суддя Юрій Слива зачитав рішення, де зазначив: «Звільнити під особисті зобов’язання». Таким чином суд задовольнив клопотання захисту Цемаха. Як заявив представник прокуратури Олег Пересада, відповідаючи на запитання про те, хто тепер гарантуватиме безпеку колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР»: «тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах». Володимир Цемах не коментував рішення суду і покинув залу в супроводі конвою.