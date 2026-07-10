Сутичка з ТЦК і поліцією у Львові: підозрюваного взяли під варту без права застави

За даними прокуратури, чоловік вночі 9 липня 2026 року завдав кілька ударів одному з поліцейських, спричинивши гематоми та струс мозку. Ще одному – розпилив в обличчя сльозогінний газ, спричинивши хімічний опік. У суді прокуратура показала відеодокази. Підозрюваний не заперечував, що наніс тілесні ушкодження. Він покаявся у вчиненому і просив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Але два місяці проведе в СІЗО.



Також силовики затримали ще 4 чоловіків, яких підозрюють на нападі на військових. Серед них двоє львів’ян віком 21 і 45 років, а також двоє 28- річних, які в СЗЧ.



Їм готують повідомлення про підозру за статтями – перешкоджання законній діяльності ЗСУ, та самовільне залишення військової частини – з`ясувалось що двоє також військові, які покинули службу.



Також проводиться перевірка дій і самих військовослужбовців групи оповіщення, і поліцейських. На сьогодні не оприлюднено відео з нагрудних відеореєстраторів військових ТЦК. Тому достеменно невідомо, що стало передумовою інциденту у Львові.



