Виробництво одягу продукує більше небезпечних викидів в атмосферу, ніж авіагалузь та судноплавство разом узяті. За даними екологів, тільки для для фарбування тканин щороку використовують понад півтора мільйони тонн хімічних речовин, які не тільки лишаються на одязі, а й потрапляють у стічні води. Через загрозу довкіллю, у Європі набуває популярності свідома мода. За її принципами, виробництво речей має відбуватися з користю для довкілля, або ж, принаймні, без шкоди для нього. У Берліні навіть створили спеціальну туристичну мапу, де позначені всі магазини німецької столиці, які продають одяг, вироблений за принципами свідомої моди.