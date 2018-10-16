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16 Жовтень 2018, Київ 18:41
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Свідома мода прийшла до Німеччини: головні принципи (відео)

Свідома мода прийшла до Німеччини: головні принципи (відео)
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Виробництво одягу продукує більше небезпечних викидів в атмосферу, ніж авіагалузь та судноплавство разом узяті. За даними екологів, тільки для для фарбування тканин щороку використовують понад півтора мільйони тонн хімічних речовин, які не тільки лишаються на одязі, а й потрапляють у стічні води. Через загрозу довкіллю, у Європі набуває популярності свідома мода. За її принципами, виробництво речей має відбуватися з користю для довкілля, або ж, принаймні, без шкоди для нього. У Берліні навіть створили спеціальну туристичну мапу, де позначені всі магазини німецької столиці, які продають одяг, вироблений за принципами свідомої моди.

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