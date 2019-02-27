Ракова пухлина України | Президента на «Євробачення»? | Битва за Малевича | СВІТпроUKRAINE #3

Ми зібрали для вас все найцікавіше, що писали, показували та аналізували про Україну світові ЗМІ. У випуску – аналіз 5 років після Євромайдану від іспанського часопису La Vanguardia. Порівняння бойовиків на Донбасі із французькими «жовтими жилетами» від нідерландського видання NRC Handelsblad. Також найцікавіші згадки про Україну на російському телебаченні – бряцання ядерною зброєю, поради відправити на «Євробачення» президента Петра Порошенка та чергова спроба присвоїти Казимиру Малевичу статус російського художника.