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24 Червень 2019, Київ 20:21
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Синод ПЦУ: Філарет втратив канонічні права на єпархією – відео

Синод ПЦУ: Філарет втратив канонічні права на єпархією – відео
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Згідно з рішенням Священного Синоду, який відбувся 24 червня у Києві, Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Скликане і зібране ним 20 червня зібрання у Володимирському соборі не мало жодних повноважень на ухвалення рішень, зокрема, стосовно рішень Помісного Собору УПЦ Київського патріархату від 15 грудня 2018 року, повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря). Утім, зважаючи на особливі заслуги почесного патріарха Філарета у минулому перед церквою, він залишається у складі єпископату Православної Церкви України, зазначили у прес-службі Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ).

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