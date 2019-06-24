Згідно з рішенням Священного Синоду, який відбувся 24 червня у Києві, Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Скликане і зібране ним 20 червня зібрання у Володимирському соборі не мало жодних повноважень на ухвалення рішень, зокрема, стосовно рішень Помісного Собору УПЦ Київського патріархату від 15 грудня 2018 року, повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря). Утім, зважаючи на особливі заслуги почесного патріарха Філарета у минулому перед церквою, він залишається у складі єпископату Православної Церкви України, зазначили у прес-службі Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ).