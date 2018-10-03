Тиск на детективів, прокурорів і суддів, відсутність працюючого Антикорупційного суду та загалом протидія з боку високопосадовців, які є фігурантами справ НАБУ, не дають Національному антикорупційному бюро України доводити значну частину проваджень до суду та до справедливих вироків, наголосив директор бюро Артем Ситник, звітуючи перед членами парламентського комітету із запобігання та протидії корупції. Крім того, він розповів про перебіг найбільш резонансних справ та про свої візити до президента України Петра Порошенка. Звіт Ситника на комітеті Верховної Ради відбувався під акомпанемент акції протесту.