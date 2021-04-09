«У них кіпіш, що ЗСУ піде в наступ». Бійці про стягування російських військ до кордону

Дослідницька група Conflict Intelligence Team підтвердила, що російські військові перекинули більшу групу солдатів до кордону з Україною і розбили великий польовий табір під селом Маслівка в Воронезької області. (Відео CURRENT TIME / AFP)
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Крім табору, який розташувався приблизно в 250 кілометрах від кордону з Україною, російська техніка також дислокується ще південніше – в районі міста Острогозьк Воронезької області, від якого до кордону лише 100 км.
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