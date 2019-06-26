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26 Червень 2019, Київ 19:38
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«У ці дні править бал лицемірство» – Ар'єв про ситуацію в ПАРЄ (відео)

«У ці дні править бал лицемірство» – Ар'єв про ситуацію в ПАРЄ (відео)
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Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні в ніч на 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. Таким чином Росії повернули право голосу в ПАРЄ. Країну позбавили його в 2014 році – після анексії Криму та підтримки бойовиків на сході України. На знак протесту Росія з січня 2015-го припинила участь у засіданнях асамблеї, а з 2017 року перестала перераховувати внески в організацію. Ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи прокоментував голова делегації України в ПАРЄ Володимир Арʼєв.

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