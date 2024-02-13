Українські БПЛА зможуть вражати цілі глибоко в тилу Росії і тим самим впливати на ситуацію на фронті, проте відбудеться це щонайменше через 10-12 місяців, каже австрійський воєнний аналітик Том Купер. В інтерв’ю Радіо Свобода він розповів, які бачить проблеми в українській армії та коли очікувати результат від зміни Головнокомандувача Збройних Сил України. Окрім цього, Купер поділився власними думками, щодо можливого нападу Росії на країни НАТО, а також нинішньої військові спроможності Росії у війні з Україною.