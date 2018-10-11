Екзарх Вселенського патріарха, архієпископ Даниїл Памфілійський зі США, який перебував у Києві у рамках підготовки до надання автокефалії українській православній церкві, разом зі своїм колегою звітує на засіданні Синоду Константинопольського патріархату. Він висловив сподівання на позитивне рішення щодо надання томосу Україні.Тим часом прочани з різних регіонів України, які взяли участь у пішій ході під гаслом «від святої Софії до святої Софії», прибули у Стамбул. Перша Софія – це церква в Карпатах на Франківщині, а друга Софія – свята Софія у Стамбулі. Прочани з усіх регіонів України йшли пішою ходою через Україну, Румунію, Болгарію та Туреччину півтора місяця. Вони прибула до Стамбула, до Вселенської патріархії, якраз під час роботи Священного синоду Константинопольського патріархату, який розглядає українське питання.