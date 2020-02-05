Трамп відмовився потиснути руку Пелосі, вона розірвала текст його промови – відео

У США під час виголошення 4 лютого президентом Дональдом Трампом щорічного звернення до обох палат Конгресу стався інцидент. Перед початком виступу Трамп роздав копії доповіді віцепрезиденту США Майку Пенсу та спікеру Палати представників Ненсі Пелосі, які сиділи в президії. У відповідь Пелосі простягнула руку президентові, але той відмовився її потиснути. Після закінчення виступу Трампа Пелосі демонстративно розірвала текст його промови.