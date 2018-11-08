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08 Листопад 2018, Київ 20:01
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ТСК щодо вбивства Гандзюк зібралася і домовилася, куди «копати» – відео

ТСК щодо вбивства Гандзюк зібралася і домовилася, куди «копати» – відео
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Парламентська Тимчасова слідча комісія щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк і нападів на інших активістів провела перше засідання і призначила наступне – на 15 листопада. За пропозицією голови ТСК Борислава Берези, комісія зосередиться, крім вбивства Гандзюк, на тих нападах на активістів, які, з найбільшою імовірністю, можуть повторитися. Депутати, учасники ТСК, домовилися викликати для отримання інформації не лише громадських активістів та свідків нападів, а й представників Служби безпеки України, Генпрокуратури і Міністерства внутрішніх справ, а також проводити виїзні засідання на місці злочинів.

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