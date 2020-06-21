Унікальну виноробню продають за безцінь у Криму. «Масандра» піде з молотка приблизно за 9 мільйонів доларів. Ціна занижена - переконує екс-гендиректор Микола Бойко. На кримське підприємство «Масандра» претендують бізнес-омбудсмен РФ – Борис Титов, екс-міністр сільського господарства Росії – Олександр Ткачов і Герман Греф – президент «Сбербанк» Росії – пишуть російські ЗМІ. Кому Володимир Путін віддасть знамениту виноробню «Масандра»? Чому сомельє кажуть, що «Масандра» – це як Мона Ліза, Ермітаж, Лувр чи піраміди Хеопса. І чому Леонід Кучма і Віктор Ющенко не віддавали виноробню у приватні руки раніше?