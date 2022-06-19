«Тепер цінуєш, яким багатством володіли» – у Боромлі розбирають завали після російської окупації (відео)

У селі Боромля на Сумщині рятувальники ДСНС разом із волонтерами добровольчого будівельного батальйону «Добробат» продовжують розбирати зруйновані після російських обстрілів будівлі. Із 9 по 26 березня село Боромля було під окупацією російських військ. У цей час місцеві жителі жили без хліба та світла після авіаударів напередодні 3 та 5 березня. Низка інфраструктурних об’єктів та майже 140 приватних будинків зруйновані. За період окупації росіяни поранили сімох місцевих жителів, чотирьох вбили, двоє з яких закатували до смерті. Ще 3 жителів громади викрали і вивезли в Росію.