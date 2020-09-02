У Чехії відкрився Центр гуманітарної допомоги Україні – відео
У Празі відкрився новий Центр гуманітарної допомоги Україні. Його організатори – чеські та українські волонтери, які шостий рік возять на Донбас ліки для воїнів, одяг, іграшки та шкільне приладдя для дітей. Планується, що Центр виконуватиме не лише гуманітарну функцію, але й інформаційну, адже російська агресія в Україні вже давно зійшла з перших шпальт та телевізійних новин, а російська пропаганда успішно і цілеспрямовано працює, ускладнюючи волонтерам роботу на підтримку України.
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