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02 вересня 2020, Київ 17:25
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У Чехії відкрився Центр гуманітарної допомоги Україні – відео

У Чехії відкрився Центр гуманітарної допомоги Україні – відео
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У Чехії відкрився Центр гуманітарної допомоги Україні – відео

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У Празі відкрився новий Центр гуманітарної допомоги Україні. Його організатори – чеські та українські волонтери, які шостий рік возять на Донбас ліки для воїнів, одяг, іграшки та шкільне приладдя для дітей. Планується, що Центр виконуватиме не лише гуманітарну функцію, але й інформаційну, адже російська агресія в Україні вже давно зійшла з перших шпальт та телевізійних новин, а російська пропаганда успішно і цілеспрямовано працює, ускладнюючи волонтерам роботу на підтримку України.

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