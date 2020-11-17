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17 листопада 2020, Київ 21:02
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Вогонь та сльозогінний газ: у Франції розігнали табір нелегальних мігрантів (відео)

Вогонь та сльозогінний газ: у Франції розігнали табір нелегальних мігрантів (відео)
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Вогонь та сльозогінний газ: у Франції розігнали табір нелегальних мігрантів (відео)

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У Франції 17 листопада представники поліції розігнали сотні мігрантів з нелегального табору поблизу французького національного спортивного стадіону Стад де Франс на північ від Парижа. Мігрантів, серед яких були сім'ї з маленькими дітьми, посадили в автобуси. За словами журналіста Reuters, присутнього на місці події, коли сталася тиснява при посадці в автобуси, поліція застосувала сльозогінний газ, від нього постраждали також кілька дітей. У поліції пояснили дії метою убезпечити людей під час пандемії COVID-19. Мігрантам пообіцяли надати альтернативне житло. (Відео Reuters).

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