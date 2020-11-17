У Франції 17 листопада представники поліції розігнали сотні мігрантів з нелегального табору поблизу французького національного спортивного стадіону Стад де Франс на північ від Парижа. Мігрантів, серед яких були сім'ї з маленькими дітьми, посадили в автобуси. За словами журналіста Reuters, присутнього на місці події, коли сталася тиснява при посадці в автобуси, поліція застосувала сльозогінний газ, від нього постраждали також кілька дітей. У поліції пояснили дії метою убезпечити людей під час пандемії COVID-19. Мігрантам пообіцяли надати альтернативне житло. (Відео Reuters).