Медперсонал Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги 6 травня вийшов на акцію протесту. Частина медиків стверджує, що їхня заробітна плата «впала» на 40-50%, попри обіцянки керівництва країни збільшити її. На їхню думку, це пов’язано із другим етапом медичної реформи. Утім, інші працівники медичної сфери стверджують, що розмір нарахувань за роботу медиків клініки не змінився і поступає у повному обсязі. Серед іншого, лікарі медзакладу додають, що, попри все, працюватимуть у штатному режимі і їхній протест не пов’язаний із COVID-19. Детальніше у відео Радіо Свобода.