У Запоріжжі попрощалися з «Кіхотом», ветераном війни на Донбасі – відео

У центрі Запоріжжя на майдані Героїв Революції відбулося публічне прощання з добровольцем, ветераном війни на Донбасі Ігорем Прозапасом («Кіхотом»), якого Радіо Свобода зняло у документальному фільмі «СІЧ». Військового не стало 2 червня – не витримало серце. Провести в останній шлях військового прийшли запорізькі волонтери, ветерани війни на Донбасі, а також бійці та керівництво полку «Азов», в якому Ігор Прозапас служив близько трьох років. Він народився у 1980 році в Запоріжжі. Закінчив із відзнакою транспортний факультет Запорізької політехніки. Згодом здобув другу вищу освіту у сфері менеджменту. Займався бізнесом – керував власною фірмою у сфері транспорту та логістики. Учасник Майдану. З початком війни на Донбасі став добровольцем. Служив у двох добровольчих підрозділах: із 2014-го по 2015 рік – у батальйоні «Золоті ворота», а з 2015 року – в «Азові», де пройшов шлях від командира мінометного розрахунку до заступника командира «Азову» із застосування артилерії. З 2018 року – офіцер Генштабу, де займався питаннями переведення української артилерії на стандарти НАТО. Автор наукових статей про артилерію.