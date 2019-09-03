Під час свого виступу депутат від партії «Європейська солідарність» Олександр Гончаренко порівняв чинного президента Володимира Зеленського із президентом Росії Володимиром Путіним. Народний депутат також застеріг своїх колег, що Україна тепер стоїть перед «викликом приходу авторитаризму». Після голосування за законопроект «щодо недоторканності народних депутатів України» президент Зеленський подякував депутатам і сказав, що в Україні відтепер не буде «касти недоторканних». На дострокових виборах до парламенту України пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті і таким чином сформувала більшість у новоствореній Верховній Раді.