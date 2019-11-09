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09 листопада 2019, Київ 18:01
Відео

Ті, хто «підірвав» СРСР зсередини. Історія зародження українського правозахисного руху – відео

Ті, хто «підірвав» СРСР зсередини. Історія зародження українського правозахисного руху – відео
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9 листопада 1976 року Микола Руденко оголосив про створення Української Гельсинської Групи. Так в СРСР з'явилася легальна організація захисту прав людини. Їх було мало, але вони розбили інформаційну блокаду навколо України. Вони збирали й поширювали інформацію про порушення прав людини, а радянська влада визначила їх як «особливо небезпечних злочинців». Не встигала людина заявити, що вона правозахисник, як опинялася за гратами. Загальний термін неволі, прописаний у вироках радянських судів, для 41-го члена Української Гельсінської групи склав – 550 років. Коротка відеоісторія боротьби українських правозахисників із тоталітарним радянським режимом.

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