9 листопада 1976 року Микола Руденко оголосив про створення Української Гельсинської Групи. Так в СРСР з'явилася легальна організація захисту прав людини. Їх було мало, але вони розбили інформаційну блокаду навколо України. Вони збирали й поширювали інформацію про порушення прав людини, а радянська влада визначила їх як «особливо небезпечних злочинців». Не встигала людина заявити, що вона правозахисник, як опинялася за гратами. Загальний термін неволі, прописаний у вироках радянських судів, для 41-го члена Української Гельсінської групи склав – 550 років. Коротка відеоісторія боротьби українських правозахисників із тоталітарним радянським режимом.