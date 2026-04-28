Україна заявляє, що Ізраїль отримав кілька вантажів з зерном з окупованої території. Що відомо

Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю, щоб вручити ноту протесту. Справа стосується зерна з окупованої Росією території України. За даними видання Haaretz, тільки у 2026 році в портах Ізраїлю розвантажили чотири партії зерна з окупованої території України. 27 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Ізраїль прийняв чергове судно з українським зерном. У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сарр вимагав доказів, що зерно крадене. Президент України Володимир Зеленський пригрозив санкціями.