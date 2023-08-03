Україні знову закидають невдячність.І знову – її найближчий партнер. Польський високопосадовець натякнув, що їй слідувало би цінувати допомогу, отриману від Варшави. Це вилилося у взаємні виклики послів до обох МЗС – українського й польського й публічні докори на різних рівнях. Що стоїть за з’ясуванням взаємин між країнами-друзями? Найбурхливішим від початку повномасштабної війни Росії з Україною? Радіо Свобода з’ясовувало, коли чекати на чергове потепління в україно-польських відносинах.