У список державних об'єктів на приватизацію потрапили і досить екзотичні, наприклад, тюрми. У рамках реформи української пенітенціарної системи – умови в СІЗО почали покращувати і за рахунок затриманих. З минулого травня очікувати судового вироку можна в камерах із поліпшеними умовами – там є телевізор, душова кабіна, мікрохвильова піч. Наприклад, в Лук'янівському СІЗО в центрі Києва такі камери доступні за близько 12 тисяч гривень на місяць. За даними Мін'юсту, на кінець січня платні камери принесли в бюджет понад 80 тисяч американських доларів.
Мін'юст України продає тюрми на аукціоні (відео)
У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський оголосив в Україні велику приватизацію. З молотка почали пускати державну нерухомість і підприємства. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Володимир Рунець, Іван Любиш-Кірдей, Андрій Шурін).
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
Петро Кралюк
«Українську Кубань брутально русифікували»
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Києво-Печерська лавра. Хто поверне українську святиню до заповітів Феодосія?
FACEBOOK КОМЕНТАРІ