У список державних об'єктів на приватизацію потрапили і досить екзотичні, наприклад, тюрми. У рамках реформи української пенітенціарної системи – умови в СІЗО почали покращувати і за рахунок затриманих. З минулого травня очікувати судового вироку можна в камерах із поліпшеними умовами – там є телевізор, душова кабіна, мікрохвильова піч. Наприклад, в Лук'янівському СІЗО в центрі Києва такі камери доступні за близько 12 тисяч гривень на місяць. За даними Мін'юсту, на кінець січня платні камери принесли в бюджет понад 80 тисяч американських доларів.