Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 березня 2021, Київ 21:48
Відео

Мін'юст України продає тюрми на аукціоні (відео)

Мін'юст України продає тюрми на аукціоні (відео)
Embed
Мін'юст України продає тюрми на аукціоні (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:36 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський оголосив в Україні велику приватизацію. З молотка почали пускати державну нерухомість і підприємства. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Володимир Рунець, Іван Любиш-Кірдей, Андрій Шурін).

У список державних об'єктів на приватизацію потрапили і досить екзотичні, наприклад, тюрми. У рамках реформи української пенітенціарної системи – умови в СІЗО почали покращувати і за рахунок затриманих. З минулого травня очікувати судового вироку можна в камерах із поліпшеними умовами – там є телевізор, душова кабіна, мікрохвильова піч. Наприклад, в Лук'янівському СІЗО в центрі Києва такі камери доступні за близько 12 тисяч гривень на місяць. За даними Мін'юсту, на кінець січня платні камери принесли в бюджет понад 80 тисяч американських доларів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG