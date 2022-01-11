Українці, які проживають або ж народилися в Казахстані, розповідають про початок заворушення. Кажуть, що казахи не могли зробити те, до чого прийшов розвиток подій. Вони підозрюють, що була замішана інша сторона. Нині в країні відновився інтернет і вони отримують все більше інформації.