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Українці в Казахстані розповідають про заворушення – відео

Українці в Казахстані розповідають про заворушення – відео
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Українці в Казахстані розповідають про заворушення – відео

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Українці, які проживають або ж народилися в Казахстані, розповідають про початок заворушення. Кажуть, що казахи не могли зробити те, до чого прийшов розвиток подій. Вони підозрюють, що була замішана інша сторона. Нині в країні відновився інтернет і вони отримують все більше інформації.

Про що ще розповідають люди, дивіться у відео Радіо Свобода.

Масові протести розпочалися 2 січня у місті Жанаозені на заході Казахстану після дворазового підвищення ціни на скраплений газ. За кілька днів протести стали політичними, нові вимоги їхніх учасників – відхід від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, відставка президента країни Касим-Жомарта Токаєва і політичні реформи, що включають проведення нових демократичних виборів. У кількох містах протестувальники захопили адміністративні будівлі.

Влада запровадила на території країни режим надзвичайного стану. Уряд пішов у відставку.

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