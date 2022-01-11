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Масові протести розпочалися 2 січня у місті Жанаозені на заході Казахстану після дворазового підвищення ціни на скраплений газ. За кілька днів протести стали політичними, нові вимоги їхніх учасників – відхід від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, відставка президента країни Касим-Жомарта Токаєва і політичні реформи, що включають проведення нових демократичних виборів. У кількох містах протестувальники захопили адміністративні будівлі.
Влада запровадила на території країни режим надзвичайного стану. Уряд пішов у відставку.