У випадку небезпеки тут можуть розміститися до 50 людей. Тут сухо і тепло, є генератор, спальні місця, запаси води і їжі. В окремій кімнаті люди облаштували піч, запаслися дровами. Ще одна кімната виділена для дітей.

Голова ОСББ Алла Олексіївна розповіла кореспонденту Радіо Свобода, що мешканці ОСББ дуже згуртувалися під час війни. Наразі в будинку заселено приблизно третину квартир. Сусіди допомагають один одному, слідкують за порядком на прибудинковій території, намагаються розраховуватися за комунальні послуги, попри скрутне фінансове становище і відсутність стабільного доходу.

Коли будинок постраждав під час одного з обстрілів з боку російських військових у січні цього року, мешканці допомогли залатати вікна й тим сусідам, які наразі не в Херсоні.