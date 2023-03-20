Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Мультимедіа

«Сподіваємось, що більше не знадобитися»: як жителі Херсону самостійно обладнали укриття у підвалі багатоповерхівки

«Сподіваємось, що більше не знадобитися»: як жителі Херсону самостійно обладнали укриття у підвалі багатоповерхівки
Embed
«Сподіваємось, що більше не знадобитися»: як жителі Херсону самостійно обладнали укриття у підвалі багатоповерхівки

No media source currently available

0:00 0:04:13 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Таврійському мікрорайоні Херсона мешканці багатоповерхівки обладнали укриття з кількома кімнатами у підвалі.

У випадку небезпеки тут можуть розміститися до 50 людей. Тут сухо і тепло, є генератор, спальні місця, запаси води і їжі. В окремій кімнаті люди облаштували піч, запаслися дровами. Ще одна кімната виділена для дітей.

Голова ОСББ Алла Олексіївна розповіла кореспонденту Радіо Свобода, що мешканці ОСББ дуже згуртувалися під час війни. Наразі в будинку заселено приблизно третину квартир. Сусіди допомагають один одному, слідкують за порядком на прибудинковій території, намагаються розраховуватися за комунальні послуги, попри скрутне фінансове становище і відсутність стабільного доходу.

Коли будинок постраждав під час одного з обстрілів з боку російських військових у січні цього року, мешканці допомогли залатати вікна й тим сусідам, які наразі не в Херсоні.

Нагору
XS
SM
MD
LG