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«УНР. Початок» – історія створення, життя та падіння Української Народної Республіки (відео)

«УНР. Початок» – історія створення, життя та падіння Української Народної Республіки (відео)
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«УНР. Початок» – історія створення, життя та падіння Української Народної Республіки (відео)

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Цього року Україна святкувала 30-річчя Незалежності. 24 серпня 1991 року Верховна Рада написала нову сторінку в історії держави, проголосувавши за Акт незалежності, чим прискорила розпад СРСР

Парадокс у тому, що ще протягом року українських держав, формально, існувало дві. Далеко в еміграції діяв уряд в екзилі – Української Народної Республіки. Яка понад 100 років тому проголосила незалежність, однак не встояла під натиском ворогів.

Наприкінці листопада 1920 року, армія УНР під ударами більшовицьких військ відступила за Збруч. Нині ця річка розмежовує Хмельницьку й Тернопільську області, а тоді була прикордонною з Польщею. За Збручем українці були роззброєні та інтерновані поляками. Ця подія ознаменувала завершення основного етапу національно-визвольної боротьби й Української революції 1917–1921 років. Протягом кількох хвилин розкажемо про основні сторінки в історії створення, боротьби та завершення історії УНР на території сучасної України.

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