У четвер, 20 грудня, Верховна Рада ухвалили законопроект №5309 про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр якої розташований за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України. Як зазначають парламентарі, відтепер релігійні організації, центр яких у країні-агресорі, не матиме права перебувати у військових структурах. Депутати від «Опозиційного блоку» стверджують, що цей законопроект є частиною передвиборчої кампанії президента Петра Порошенка й призведе до рейдерських захоплень церков таких релігійних організацій, які підпадають під законопроект.