Захист для всього світу – на чеських 3D-принтерах масово друкують захисні щити

Його 3D-принтери свого часу стали хітом продажів в усьому світі – через доступність кожному. Мова про чеського винахідника та підприємця Йозефа Пруша, який зробив ці прилади більш масовими. З початком пандемії коронавірусу його підприємство вирішило змінити профіль і допомогти із індивідуальними засобами захисту лікарям. Зокрема – сотні його принтерів друкують захисні маски і розповсюджують їх абсолютно безкоштовно. А код моделі щитів Пруша виклав у вільний доступ в інтернеті. Тож нині кожен, у кого є вдома 3D-принтер може надрукувати такий самий захисний щит.