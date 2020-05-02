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02 травня 2020, Київ 15:29
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Захист для всього світу – на чеських 3D-принтерах масово друкують захисні щити

Захист для всього світу – на чеських 3D-принтерах масово друкують захисні щити
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Захист для всього світу – на чеських 3D-принтерах масово друкують захисні щити

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Його 3D-принтери свого часу стали хітом продажів в усьому світі – через доступність кожному. Мова про чеського винахідника та підприємця Йозефа Пруша, який зробив ці прилади більш масовими. З початком пандемії коронавірусу його підприємство вирішило змінити профіль і допомогти із індивідуальними засобами захисту лікарям. Зокрема – сотні його принтерів друкують захисні маски і розповсюджують їх абсолютно безкоштовно. А код моделі щитів Пруша виклав у вільний доступ в інтернеті. Тож нині кожен, у кого є вдома 3D-принтер може надрукувати такий самий захисний щит.

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