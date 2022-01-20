Люди намагаються самотужки повернути Україні статус виноробної держави. Хоча більшість території України ідеально підходить для вирощування винограду та виробництва вина, за часів СРСР цю галузь майже знищили.

За останнє десятиліття стали з'являтися невеликі крафтові виноробні. Та економічна криза, пандемія, відсутність законів та застаріле обладнання призвели до закриття багатьох винних підприємств. За законами України, сьогодні чиновники вирішують, який сорт винограду висаджувати і навіть найменший винороб має вести бухгалтерію та звітувати щомісяця. Тож отримувати ліцензії поспішили далеко не всі. Адже врожай винограду легко просто продати великим виробникам. Тому на винному ринку побільшало фальсифікату.