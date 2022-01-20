Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Події

Вино розбрату (відео)

Люди намагаються самотужки повернути Україні статус виноробної держави. Хоча більшість території України ідеально підходить для вирощування винограду та виробництва вина, за часів СРСР цю галузь майже знищили.

За останнє десятиліття стали з'являтися невеликі крафтові виноробні. Та економічна криза, пандемія, відсутність законів та застаріле обладнання призвели до закриття багатьох винних підприємств. За законами України, сьогодні чиновники вирішують, який сорт винограду висаджувати і навіть найменший винороб має вести бухгалтерію та звітувати щомісяця. Тож отримувати ліцензії поспішили далеко не всі. Адже врожай винограду легко просто продати великим виробникам. Тому на винному ринку побільшало фальсифікату.

  • Зображення 16x9

    Антоніна Маровді

    Керівник і автор проєкту #ВУкраїні (спільний телепроєкт документальних репортажів Української служби Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время»).

    Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка за спеціалізацією «телевізійна журналістика». Магістр. Працюю з Радіо Свобода з 2016 року. Сценарист фільму «Вантаж 200. Дорога додому».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG