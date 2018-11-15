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15 Листопад 2018, Київ 20:22
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Слов'янськ – столиця кераміки – відео

Слов'янськ – столиця кераміки – відео
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Зроблено в Слов'янську. Мало хто знає, що місто, з якого почалися бойові дії на Донбасі в 2014-му, – столиця української кераміки. Глиняні вироби виготовляють тут у промислових масштабах. До 2014-го у місті було півтори тисячі майстерень. Тепер – кілька сотень. Легальних. Частина майстрів, аби зберегти свій бізнес, перейшли на бік бойовиків. Втім, після звільнення міста багатьом керамістам довелося піднімати свій бізнес із руїн в буквальному розумінні. Скільки коштують їхні вироби на місцевому ринку, і скільки – на курортах Західної України? Чому вони не маркують свій глиняний посуд і декор made in Слов'янськ? Як працюють легали і як – нелегали? #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее Время» про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.

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