«Мрія» – найбільший транспортний літак у світі. І цей літак — український! АН-225 має 250 світових рекордів, в його «череві» легко може розміститися пасажирський літак або два тенісні корти. І цього року українській «Мрії» виповнюється 30 років. Видовище, як гігантське повітряне судно злітає чи йде на посадку, заворожує мільйони людей у всьому світі. Але мало хто знає, що у «Мрії» є сестра-близнюк. Як вона виглядає та чому не літає? Що перевозить «Мрія» і скільки це коштує? Чим займається екіпаж під час тривалих перельотів? Дивіться ексклюзивне відео, відзняте під час міжнародного рейсу. #ВУКРАЇНІ — спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее Время» про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.