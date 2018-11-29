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29 Листопад 2018, Київ 20:37
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Українське Мертве море – відео

Українське Мертве море – відео
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Тут роблять гроші на грязі, солі та незвичному видовищі. Лемурійське, воно ж Рожеве, воно ж Мертве. Це все – про озеро, що лише за 5 кілометрів від окупованого Криму, в Херсонській області. Дух перехоплює, коли спостерігати, як воно міняє колір від темно-сірого до яскраво-рожевого. Про нього розповідають легенди. Мовляв, люди зцілюються просто на березі. Скільки коштує здоров’я на березі українського Мертвого моря? Чому про це унікальне озеро знають так мало людей? І чому багато хто боїться сюди їхати? #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время» про людей, які, всупереч всьому, змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.

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