Тут роблять гроші на грязі, солі та незвичному видовищі. Лемурійське, воно ж Рожеве, воно ж Мертве. Це все – про озеро, що лише за 5 кілометрів від окупованого Криму, в Херсонській області. Дух перехоплює, коли спостерігати, як воно міняє колір від темно-сірого до яскраво-рожевого. Про нього розповідають легенди. Мовляв, люди зцілюються просто на березі. Скільки коштує здоров’я на березі українського Мертвого моря? Чому про це унікальне озеро знають так мало людей? І чому багато хто боїться сюди їхати? #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время» про людей, які, всупереч всьому, змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.