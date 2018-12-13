Ви коли-небудь задумувалися, як роблять популярні консерви «Бички в томаті»? Як і звідки бички потрапляють на консервні заводи? Проект #ВУкраїні розкриває секрети. Селище Кирилівка (Запорізька область) відоме як популярний в Україні курорт. Але мало хто знає, що поряд із ним розташований Молочний лиман, який називають рибним «пологовим будинком» Азовського моря. Століттями тут мешканці займалися рибним промислом. Останнім часом їхні вилови значно втратили в об'ємах. Що сталося з Азовським «пологовим»? Про легальний вилов риби, браконьєрів та про те, які шанси у рибалок потрапити до рук російських прикордонників у водах Азова, дивіться у фільмі.