Село Волока – світова столиця весільної індустрії. Тут шиють весільні сукні, які продаються на п'яти континентах. Товар на будь-який смак, від бюджетних суконь за 100 доларів до найдорожчих – за 10 тисяч доларів. У весільній моді задіяні усі жителі села, а живуть тут українські румуни. Весільною модою у Волоці почали займатися століття тому, тут і досі шиють унікальні національні костюми, які коштують від 3 до 7 тисяч доларів. Цехи, де творять сукні на різний смак та гаманець, – це засекречені об'єкти. Потрапити туди практично нереально. Але нашій знімальній групі це вдалося. Гроші люблять тишу, кажуть у Волоці і не говорять про податки. Що саме приховують «весільні монстри» і як їм вдалося пробитися на світові подіуми? ​​#ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время» про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.