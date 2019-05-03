Найдорожчий у світі сир – кілограм 1760 євро. Шматок мила – кілька сотень євро. І автобус на Париж. Усе це є в невеликому селі Заболотне на Вінничині. Сир та мило роблять з ослиного молока, а молоко беруть з ослиної ферми, яка діє при ПТУ. Власне, усе це й започаткував директор училища, в якому діти за навчання, проживання та харчування не платять ані копійки. Ось тільки далеко не всі у селі вірять директору та сумніваються, що сир та мило, яким він прославляє Заболотне, справді існують.